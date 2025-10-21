وسط مساعٍ أمريكية ومصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، التقى رئيس الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد في تل أبيب، اليوم (الثلاثاء)، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس المخابرات المصرية التقى مسؤولين آخرين لبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة.



وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رشاد سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين دخول المساعدات وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مقترح ترمب، ويلتقي رشاد المبعوث الأمريكي الذي يزور إسرائيل حاليا مع مسؤولين أمريكيين آخرين.



وكانت مصر من بين الوسطاء الذين لعبوا دورا في التوصل إلى اتفاق ينهي حرب غزة. واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية قبل أيام، مؤتمرا دوليا للسلام، حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي وضع مقترحا لإنهاء الحرب.



في غضون ذلك، تسعى القاهرة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي «بأسرع وقت ممكن»، لإنشاء قوة حفظ سلام في قطاع غزة.



وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في مقابلة أجرتها معه صحيفة «ذا ناشونال»: إن مهمة القوة ومجلس السلام المقترح يجب أن تكون تقديم الدعم للفلسطينيين لإدارة شؤونهم بأنفسهم. وأضاف أنه «لن يكون مقبولا أن يدير الأجانب غزة». وأكد أن هذا أمر بالغ الأهمية، مضيفا أن مصر على أهبة الاستعداد للمشاركة بجميع الأشكال، لكن ضمن معايير محددة سيتم تفصيلها في قرار مجلس الأمن من خلال تفويض واضح.