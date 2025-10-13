وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه قد يكون «أهم إنجاز شارك فيه على الإطلاق».ونقل موقع «أكسيوس» عن ترمب قوله، اليوم: أصبحت حماس أكثر استعداداً للتوصل إلى تسوية مع داعميها الإيرانيين الذين ضعفوا.وأضاف: ما كان لاتفاق غزة أن يتم لو لم نقم بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي.وعندما سُئل عن رسالته للشعب الإسرائيلي في الخطاب، قال: «الحب والسلام إلى الأبد»، مضيفاً أنه شاهد مقاطع من تجمع جماهيري من أجل الرهائن في تل أبيب، إذ كان من بين المتحدثين ابنته إيفانكا ترمب، وصهره جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.وقال الرئيس الأمريكي إنه تحدث مع الثلاثة بشأن الأمر لاحقاً، مضيفاً: «لقد كان تجمعاً رائعاً. كان أمراً رائعاً. الجميع متحمسون»، وتطرق إلى الدول المشاركة في دعم اتفاق غزة ومؤتمر شرم الشيخ، قائلاً إن تنوع الدول التي ستحضر يُشير إلى «إجماع العالم حول خطته»، وأكد أن حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعد «أمراً جيداً».وكان ترمب، قال أمس الأحد، إنه وافق على نشْر قوة شرطة تابعة لحماس لفترة مؤقتة في غزة، مشيراً إلى أنه يعتقد أن وقْف إطلاق النار بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل سيصمد.وأضاف في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال توجهه إلى إسرائيل: «لدينا الكثير من الضمانات اللفظية بشأن غزة»، ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الحرب بين إسرائيل و«حماس» قد انتهت، قال: «الحرب انتهت. نعم، الحرب انتهت».