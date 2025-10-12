بايدن يتلقى علاجاً إشعاعياً
أكد متحدث باسم جو بايدن أن الرئيس الأمريكي السابق يتلقى علاجاً إشعاعياً بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا في مايو.

وأضاف المتحدث «في إطار خطة العلاج من سرطان البروستاتا، يخضع الرئيس بايدن حالياً للعلاج الإشعاعي والهرموني».

وخضع بايدن، الذي سيبلغ 83 عاماً الشهر القادم، لإجراء جراحي في سبتمبر لإزالة خلايا سرطانية من جلده.

وأعلن الرئيس السابق المنتمي للحزب الديمقراطي في مايو عن إصابته بسرطان البروستاتا النقيلي.

وقال فريقه الطبي إن المرض سريع الانتشار لكنه يتأثر بالهرمونات، ما يعني أنه قد يستجيب للعلاج.

