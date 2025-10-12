قبل قمة السلام.. مصرع 3 من الوفد القطري في حادث مروع بشرم الشيخ

لقى ثلاثة دبلوماسيين من الوفد القطري الموجود بمدينة شرم الشيخ للمشاركة في قمة دولية لوقف الحرب في قطاع غزة مصرعهم في حادث سير مأساوي أسفر عن مصرع الدبلوماسيين؛ حسن جابر الجابر، وعبدالله غانم الخيارين، وسعود بن ثامر آل ثاني.

ووقع الحادث على الطريق الدولي جنوب سيناء، قبل الوصول إلى المدينة السياحية بـ50 كيلومتراً، حيث انقلب السيارة الرسمية التي كانت تُقل الوفد، ما أسفر عن وفاة الدبلوماسيين الثلاثة فوراً، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وأعلنت الرئاسة المصرية عقد قمة دولية تحت عنوان «قمة شرم الشيخ للسلام»، يوم الإثنين القادم، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

وأكدت الرئاسة المصرية أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إلى أن القمة تُعقد في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.