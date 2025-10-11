وقف مجلس القيادة الرئاسي اليمني في اجتماع استثنائي اليوم أمام مستجدات الأوضاع التي تمر بها اليمن والتطورات الاقتصادية، والأمنية، ومسار الإصلاحات الشاملة، مشيداً في هذا السياق بإجراءات الحكومة، والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، والجهود المبذولة من أجل انتظام دفع رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، ضمن خطة التعافي الوطنية، التي قادت إلى تعزيز ثقة مجتمع المانحين بالحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك إعلان صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته في اليمن بعد ١١ عاماً من التوقف.

وأكد المجلس دعم جهود الحكومة لمواصلة برنامج الإصلاحات، وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها الدستورية، والقانونية، بما يعزز قدراتها على الوصول إلى الموارد كافة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بمبدأ الشراكة، والتوافق الوطني، في ضوء مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن وحدة الصف، وتعزيز المركز القانوني للدولة.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي تقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مواقفهم الأخوية الصادقة، ودعمهم المتواصل لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتنفيذ برامج التعافي، والتنمية، منوهاً على وجه الخصوص بالدعم السعودي الأخير للموازنة العامة، الذي يعكس حرص قيادة المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.