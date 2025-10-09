دول المنطقة متفقة على السلام

السيسي يهنئ ترمب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس) أنه سيتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة، مؤكداً أن كل دول الشرق الأوسط كانت داعمة لخطة غزة.وقال ترمب في خطاب له في البيت الأبيض: أنهينا الحرب في غزة، وسيتم الإفراج عن الرهائن الاثنين أو الثلاثاء، مضيفاً: أعتقد أن السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستداماً.وأشار إلى أن كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام، مشدداً بالقول: ممتن لقادة قطر ومصر وتركيا على مساعدتهم لنا في التوصل إلى هذه النتيجة الرائعة.واضاف: سأحاول التوجه إلى الشرق الأوسط وسيكون هناك مراسم توقيع على الاتفاق في مصر، مبيناً أن دول عدة ستقدم أموالاً كثيرة لغزة.ولفت إلى أن حماس فقدت من جانبها نحو 70 ألف شخص وهذه الحرب ينبغي أن تتوقف، معتبراً أن الهجوم على إيران كان مهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.وأضاف: إيران تريد العمل من أجل السلام ونحن سنتعاون في هذا الشأن.وجاء خطاب ترمب بعد دعوة تلقاها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، اليوم.وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن السيسي وجه الدعوة لترمب للمشاركة في الاحتفالية التي ستعقد في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، باعتباره حدثاً تاريخياً يتوج الجهود المشتركة لمصر والولايات المتحدة والوسطاء في الفترة الماضية، وهي الدعوة التي رحب بها الرئيس الأمريكي.وأشارت الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس الأمريكي أبدى سعادته بزيارة مصر، خصوصاً مع كونها دولة يكن لها كل الاعتزاز والتقدير.ووجه الرئيس المصري التهنئة لترمب لنجاح جهوده الحثيثة في وقف الحرب في غزة، مبدياً تقديره البالغ لشخص الرئيس الأمريكي، ولحرصه على وقف الحرب في القطاع.من ناحيته، أعرب الرئيس الأمريكي عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز التاريخي، وبصداقته مع السيسي، مشيراً إلى أن الأنظار كانت تتجه نحو مصر خلال الأيام الماضية لمتابعة تطورات مفاوضات شرم الشيخ والتوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.وأشار الرئيس المصري في هذا الصدد إلى أن التوصل إلى الاتفاق هو إنجاز تاريخي، وأن ذلك تحقق لحرص وسعي ترمب وجهوده الصادقة لتحقيق السلام، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي يستحق بناء على ذلك وعن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام.وذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي شدد على ضرورة المضي قدماً نحو تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بكافة مراحله، مع أهمية قيام ترمب بدعم ورعاية التنفيذ.