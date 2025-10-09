انسحاب القوات الإسرائيلية

كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم (الخميس)، مسودة المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تم التوافق عليها، أمس (الأربعاء)، في شرم الشيخ، بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة دولية وإقليمية.وتضمنت المرحلة الأولى تفاصيل إجراءات وآليات لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، بهدف العودة إلى الهدوء المستدام وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين، ونص البند الأول، المتعلق بالاستعدادات للمرحلة الثانية من الاتفاق، على التوصل إلى توافق نهائي لتنفيذ اتفاق 27 مايو 2024 لتبادل الرهائن والأسرى.وشدد البند الثاني على انسحاب القوات الإسرائيلية شرقا من المناطق المكتظة بالسكان على طول حدود قطاع غزة، بما في ذلك وادي غزة، «محور نتساريم ودوار الكويت»، على أن تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها في محيط 700 متر، باستثناء 5 نقاط محددة ستزيد بما لا يتجاوز 40 مترا إضافية، يحددها الجانب الإسرائيلي جنوب وغرب الحدود، وذلك بناء على الخرائط المتفق عليها بين الجانبين وسترفق بالاتفاق.وحدد البند الثالث المتعلق بتبادل الأسرى، إطلاق سراح 9 رهائن من المرضى والجرحى من قائمة الـ33 مقابل إطلاق سراح 110 سجناء فلسطينيين محكومين بالمؤبد، كما ستطلق إسرائيل سراح ألف معتقل من غزة أوقفوا بعد 8 أكتوبر 2023 ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر 2023.محور فيلادلفياونص البند على فئة كبار السن من الرجال فوق الـ50 عاما، من ضمن قائمة الـ33، الذين سيتم إطلاق سراحهم، بينما تطرق البند الرابع إلى محور فيلادلفيا، ونص على قيام الجانب الإسرائيلي بخفض القوات تدريجيا في منطقة المر خلال المرحلة الأولى، وفقا للخرائط المتفق عليها والاتفاق بين الجانبين.وأشار إلى أنه بعد إطلاق سراح آخر رهينة من المرحلة الأولى، في اليوم الـ42، تبدأ القوات الإسرائيلية انسحابها وتستكمله بما لا يتجاوز اليوم الـ50.وفيما يتعلق بمعبر رفح، أشار البند الخامس إلى أن المعبر سيكون جاهزا لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء (المدنيات والمجندات)، وستعمل إسرائيل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق، وستعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر رفح وفقا للخرائط المرفقة، وسيسمح بعبور 50 فردا من العسكريين الجرحى يوميا برفقة 3 أفراد مع الحصول على موافقة إسرائيل ومصر، وسيتم تشغيل المعبر استنادا إلى مشاورات أغسطس 2024 مع مصر.ونص البند السادس على خروج المرضى والجرحى المدنيين عبر معبر رفح، وفقا للبند الـ12 من اتفاق 27 مايو 2024، كما نص البند السابع على عودة النازحين داخليا دون حمل السلاح (محور نتساريم)، على أساس اتفاق 27 مايو 2024، وأنه سيسمح في اليوم السابع للنازحين داخليا المشاة بالعودة شمالا، دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد، وفي اليوم الـ22، سيسمح لهم بالعودة شمالا من شارع صلاح الدين أيضا دون تفتيش.وذكرت المسودة أنه سيتم في اليوم السابع السماح للمركبات بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحصها من قبل شركة خاصة يتم تحديدها من قبل الوسطاء بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وبناء على آلية متفق عليها.وتضمن البند الثامن بروتوكول المساعدات الإنسانية، التي سيتم توزيعها استنادا للبروتوكول الإنساني الذي تم الاتفاق عليه تحت إشراف الوسطاء.وأشارت مصادر مصرية مطلعة، إلى أن فريقا مشتركا يضم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، فضلا عن ممثلين عن حماس وإسرائيل، سيعمل ضمن غرفة عمليات مشتركة لضمان تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، ما يمنع أي احتكاك أو خلاف قد يفجر الوضع.وكانت حماس أكدت بدورها في وقت سابق، اليوم، أنها تلقت ضمانات من الوسطاء والولايات المتحدة على تنفيذ إسرائيل للاتفاق.