في خطوة انتظرها العالم والفلسطينيون على وجه الخصوص، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توقيع اتفاق المرحلة الأولى لاتفاق السلام في غزة بين إسرائيل و«حماس».

وأكد ترمب أنه سيجري إطلاق سراح جميع الرهائن قريباً جداً، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى الخط المتفق عليه في الاتفاقية، كما سيجري التعامل مع جميع الأطراف بطريقة عادلة. وذكرت قناة «العربية» أن فرحة عارمة سادت قطاع غزة بعد إعلان ترمب اتفاق السلام.

وذكرت مصادر أن إطلاق سراح الرهائن سيكون بداية الأسبوع القادم.

وعمّت الأفراح أرجاء الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً سكان غزة، بعد الإعلان التاريخي بوقف إطلاق النار.





وكانت «حماس» قد أعلنت في بيان التوصل إلى اتفاق ينص على إنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، وإدخال المساعدات، وتبادل الأسرى.

وشكرت «حماس» جميع الوسطاء المشاركين في الاتفاق؛ قطر ومصر وتركيا، كما شكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأضافت: «نثمن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الساعية إلى إنهاء الحرب بشكل نهائي وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة»، كما حثّت الوسطاء على إلزام إسرائيل بالتنفيذ الكامل لمقتضيات الاتفاق، وعدم السماح لها بالتهرب أو تأخير تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.