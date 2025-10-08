أصيب 7 مدنيين سوريين في حصيلة أولية لانفجارين هزّا مساء اليوم (الأربعاء) منطقة «المطاحن» في بلدة السبينة بريف دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن فرق الدفاع المدني انتشلت 7 مصابين من تحت الأنقاض الناجمة عن الانفجار في صوامع السبينة، وتم نقلهم إلى مشفيي المجتهد والسلام بدمشق، فيما رجحت مصادر أن تكون الحادثة ناجمة عن انفجار في معمل لأسطوانات الأكسجين، فيما قالت الوكالة إن التحقيقات جارية في الحادثة.

وأظهرت الصور تجمعاً كبيراً للأهالي في منطقة الانفجار الذي سمع في عدد من المناطق في محيط العاصمة دمشق.

وتشهد بلدات عدة في سورية بين فترة وأخرى انفجارات غالبيتها ناجمة عن مخلفات الحرب ومخازن السلاح التي تركها النظام السابق مخفية.