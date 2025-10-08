نزع سلاح حماس

القضايا العالقة

وسط تأكيدات أمريكية على وجود تقدم كبير في مفاوضات غزة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الأربعاء) أن إسرائيل ستوّقع على المرحلة الأولى من صفقة غزة خلال يومين.وذكرت القناة 14الإسرائيلية، أن الإحتلال يرفض الإفراج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات ضمن صفقة غزة، موضحة أنه لن يتم التخلي عن العشائر والمليشيات التي ساعدت الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الحرب.وأشارت القناة إلى أن إسرائيل ستناقش مسألة نزع سلاح حماس ونزع سلاح قطاع غزة لاحقاً.وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي قد نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن هناك تقدماً في المفاوضات ونشعر بتفاؤل حذر، فيما أكد مسؤول في البيت الأبيض للموقع ذاته، أن هناك تقدماً جيداً في المحادثات ويمكن التوصل إلى اتفاق خلال أيام.وبدأت اليوم، في شرم الشيخ بمصر جولة مباحثات موسعة جديدة بشأن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وحضرها مبعوثا الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ومدير المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر ومدير المخابرات التركية، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي الوزير رون ديرمر، كما انضم وفدان من حركتي الجهاد والجبهة الشعبية إلى وفد حركة حماس الموجود في شرم الشيخ.قال مسؤول إسرائيلي في تصريحات صحفية: "نقترب بحذر من إنجاز المرحلة الأولى ونسعى لتعديل خارطة الانسحاب فيها، مبيناً أن الرئيس الأمريكي يضغط، والموقف العربي له ثقل غير مسبوق.وتطالب حماس بالإفراج عن عناصر النخبة ضمن صفقة الأسرى وخصوصاً القيادات الـ6 بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وانسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة لتسليم الأسرى والجثامين وعدم عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحرب بعد تسليم الأسرى، ولا تزال خرائط الانسحاب الإسرائيلي في مراحل الاتفاق من القضايا العالقة.