الغارات على المنشآت.

أولويات روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده تحتفظ بالمبادرة الإستراتيجية الكاملة في ساحة المعركة، موضحاً أن موسكو سيطرت على ما يقارب خمسة آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا في 2025.وأوضح بوتين في اجتماع مع كبار القادة العسكريين الروس أن كييف تحاول شن هجمات في عمق الأراضي الروسية، لكن ذلك لن يساعدها على تغيير الوضع، مشيراً إلى أن المجمع الصناعي العسكري الروسي يُلبّي احتياجات القوات المسلحة بالكامل، ويطوّر أسلحة حديثة بوتيرة متسارعة.وقال بوتين: «تُلبّي شركات المجمع الصناعي العسكري احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة الدقيقة والصواريخ والذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية بشكل كامل، إلى جانب عمليات التسليم المجدولة، فإنّ تطوير الأسلحة الحديثة وتسليمها للقوات يسير بوتيرة متسارعة».من جانبه، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن الغارات المكثفة على المنشآت العسكرية الأوكرانية تتواصل وفقاً لخطة هيئة الأركان العامة، مع إعطاء الأولوية لضرب منشآت إنتاج أنظمة الصواريخ والطائرات المسيّرة بعيدة المدى.ولفت غيراسيموف خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في سانت بطرسبورغ إلى أن خطة هيئة الأركان العامة، مواصلة الغارات المكثفة الموجهة ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري، مبيناً أن الأولوية لضرب منشآت إنتاج أنظمة الصواريخ والطائرات المسيّرة بعيدة المدى.وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق اليوم إن توريد صواريخ «توماهوك» الأمريكية لأوكرانيا تصعيد خطير، نظراً إلى قدرة هذه الصواريخ على حمل رؤوس نووية.