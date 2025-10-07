كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة، من خلال المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في شرم الشيخ.
وقال في مؤتمر صحفي مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، اليوم (الثلاثاء)، إن المفاوضات تسعى لتكريس مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين ووحدة كاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أن المفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية، وتشمل إطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.
وتابع عبدالعاطي أن المفاوضات تتناول ضمان النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمنع تهجير الفلسطينيين، وإنشاء آلية أممية تضمن أمن جميع الأطراف وتكفل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتكرّس مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين، بما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة شؤونها.
