تحفظ على بنود الخطة

20 رهينة و28 جثة

مشاورات بين الفصائل

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم (الخميس)، طلب حركة «حماس» مزيداً من الوقت لمراجعة الشروط الواردة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مشيرة إلى صعوبة عملية إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وتسليم جثث القتلى إلى الجانب الإسرائيلي خلال 72 ساعة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «معاً» بأن ممثلي الحركة أكدوا تحفظاتهم على بعض بنود الخطة المكونة من 20 بندا، مشددين على ضرورة وجود ضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب.وأشار الممثلون إلى أنهم يحتاجون إلى جداول زمنية لانسحاب إسرائيل، وبند نزع سلاح «حماس»، مؤكدين أن إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 48 خلال 72 ساعة، كما هو محدد في خطة ترمب، سيكون صعبا.وتشدد حركة حماس على ضرورة إطلاق سراح الرهائن تدريجيا، بدلا من الالتزام بالموعد النهائي المحدد في الخطة الأمريكية، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن الحركة تعجز عن التواصل مع الجماعات التي تحتجز الرهائن بسبب كثافة العمليات الإسرائيلية في غزة، وتفتقر أيضا إلى معلومات دقيقة حول مواقع المحتجزين وحالتهم الصحية الحالية.ومازالت حركة «حماس» تحتجز 20 أسيراً على قيد الحياة وجثث 28 آخرين في غزة، لكن خطة ترمب تدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» خلال 72 ساعة.وتقترح الوثيقة وضع قطاع غزة تحت إدارة خارجية لفترة انتقالية، ومنح سكان القطاع فرصة المغادرة والعودة.وتجري حركة حماس مشاورات مع الفصائل والوسطاء حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن إيقاف الحرب في قطاع غزة، غير أن الفصائل لا تزال تبدي مخاوفها تجاه بعض البنود الغامضة بخطة الرئيس الأمريكي ووضعت ملاحظات عليها.وأكدت الفصائل أن الخطة التي قدمت للقادة العرب تختلف عن التي تسلمتها، مبينة أنها تريد ضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب، كما تريد ربط تسليم الأسرى بجداول انسحاب إسرائيل من غزة.