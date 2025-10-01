تعزيز للعلاقة بين قطر وأمريكا

أمر تنفيذي أمريكي لحماية قطر

رحبت قطر بتوقيع الرئيس الأمريكي اليوم (الأربعاء) أمرا تنفيذياً، يؤكد أن أي هجوم مسلح على أراضيها يعتبر تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة، مؤكدة في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية أن الأمر التنفيذي يعد تجسيداً للعلاقة المتينة والتاريخية بين قطر وأمريكا القائمة على التعاون والشراكة في مجالات الوساطة وفض النزاعات وقضايا الأمن والسلم العالميين.واعتبرت الوزارة الأمر خطوة مهمة في طريق تعزيز العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين، معربة عن تقدير قطر الكامل للدور الأمريكي المهم في توطيد السلم الإقليمي.وجددت الوزارة التأكيد على أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والدبلوماسية، معلنة استمرار قطر في العمل مع الولايات المتحدة وشركائها الدوليين كوسيط دولي موثوق، من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز فض النزاعات بالسبل السلمية وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.وكان ترمب تعهد، في أمر تنفيذي، بالتعامل مع أي هجوم مسلح على قطر باعتباره تهديداً لأمن الولايات المتحدة، بحسب وثيقة نشرت اليوم، وجاء فيها أن بإمكان القوات الأمريكية التدخل للدفاع عن قطر.ويأتي الأمر التنفيذي بعد أن شنت إسرائيل الشهر الماضي غارة على الدوحة، بهدف اغتيال قياديين بحركة حماس، ما تسبب في مقتل حرس أمن قطري وخمسة من عناصر «حماس».