دعوة أمريكية لمحادثات مباشرة





طهران ستواصل الدفاع عن حقوقها

لاريجاني: مستعدون للمفاوضات

اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران لا تعني نهاية الدبلوماسية.وقالت كالاس في بيان، اليوم (الأحد): إن الأمم المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، والاتحاد الأوروبي سيتابع هذا الأمر، وأكدت أن حلاً دائماً للمسألة النووية الإيرانية لا يمكن التوصل إليه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية.من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن قرار إعادة فرض هذه القيود يبعث برسالة واضحة، مفادها أن العالم لن يقبل بالتهديدات أو أنصاف الحلول، مشددا على أن طهران ستُحاسب.ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان واضحاً في أن الدبلوماسية لا تزال خياراً قائماً، وأن التوصل إلى اتفاق يبقى أفضل نتيجة للشعب الإيراني وللعالم.ودعا روبيو إيران إلى محادثات مباشرة تُجرى بحسن نية ودون مماطلة أو تضليل، مضيفاً: في غياب مثل هذا الاتفاق، يتعين على الشركاء تنفيذ عقوبات «سناب باك» فوراً للضغط على قادة إيران لفعل ما هو صائب لبلادهم، وما هو الأفضل لأمن العالم.بدوره، رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، أن إعلان «الترويكا الأوروبية» بدء تفعيل آلية الزناد يُعد باطلاً من الناحيتين القانونية والإجرائية، فيما توعدت وزارة الخارجية، في بيان، برد حاسم وحازم.وأضاف عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن طهران مستعدّة للدبلوماسية والتوصل لحل عادل ومتوازن ومستدام، غير أن الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا اختارت نهج المواجهة.وقال إن محاولة إحياء القرارات المنتهية لا تستند إلى أي أساس قانوني، إذ إن القضايا النووية الإيرانية جرت تسويتها مسبقاً عبر الاتفاق النووي والقرار 2231. وأضاف أن الاعتداءات غير القانونية من جانب إسرائيل والولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية جعلت تلك القرارات المُلغاة متقادمة وغير ذات صلة بالواقع القائم.وشدد عراقجي على أن طهران ستواصل بقوة الدفاع عن حقوقها ومصالحها السيادية، وأي محاولة للإضرار بها ستُواجَه بردٍّ مناسب.أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني استعداد بلاده للمفاوضات «لكن عندما تكون نتيجتها معروفة مسبقا فهي عبثية». وأكد أنه «لا أحد يقدر على إزالة البرنامج النووي، وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا». وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران لا تعد نفسها مُلزَمة بالامتثال للقرارات غير القانونية، بما فيها تعليق التخصيب.وفي ساعة متأخرة من مساء السبت، أعيد تفعيل عقوبات أممية شاملة ضد إيران، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد تعثر المحادثات مع القوى الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.ودخلت العقوبات، التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجيْ إيران النووي والصاروخي، إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ تلقائياً، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت نيويورك السبت (12:00 بتوقيت غرينتش الأحد، بعد 10 سنوات من رفعها، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات أوسع على الاقتصاد.