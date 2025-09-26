نتنياهو مطلوب أمام المحكمة الدولية

للمرة الثانية، انسحب أعضاء وفود دولية خلال إلقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، وسط احتجاجات على وجوده وتصفيق تحية للمنسحبين. فيما استجاب جيش الاحتلال لطلب نتنياهو، بنشر مكبرات صوت في مناطق داخل قطاع غزة، لإجبار السكان على سماع خطابه.ووفقا لصور متداولة، نشر جيش الاحتلال مكبرات الصوت على شاحنات تجوب العديد من مناطق القطاع المنكوب. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر إسرائيلية قولها: إن الهدف هو الحرب النفسية، وقال ضابط كبير: «هذه فكرة جنونية، لا أحد يفهم الفائدة العسكرية من ذلك».وبحسب القناة 12 الإسرائيلية طلب مكتب نتنياهو من الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة وضع مكبرات صوت في نقاط مختلفة داخل غزة، ليتمكن سكان القطاع من سماع خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة.ويواجه نتنياهو المتهم في قضية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة العدل الدولية انتقادات واسعة على خلفية الحرب الوحشية في قطاع غزة.وعدّد نتنياهو ما اعتبره انتصارات لبلاده خلال المواجهات الأخيرة في الشرق الأوسط، إذ شن حربا على غزة والضفة الغربية ولبنان وإيران، إضافة إلى ضربات وتوغلات في سورية وغارات على الحوثيين في اليمن.وقوبل صعود رئيس وزراء الاحتلال على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء كلمته بانسحاب عدد من وفود الدول المشاركة.وتعهد نتنياهو بإعادة الرهائن، قائلا: «لن يهنأ لنا بال حتى إعادة كل الرهائن في غزة»، ويُعتقد أن 20 رهينة لا يزالون في القطاع، إلى جانب جثث رهائن آخرين. وزعم أن تهمة الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة.