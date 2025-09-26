رداً على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، اتهم الكرملين النظام في كييف بأنه يركز على الحرب وليس على السلام.وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن زيلينسكي يواصل إطلاق التهديدات ضد روسيا في إطار محاولة لإقناع داعميه، وخصوصاً الأوروبيين، بأنه «محارب شجاع وناجح».وتعليقاً على نصيحة الرئيس الأوكراني للمسؤولين الروس بالتعرف على مواقع الملاجئ، قال بيسكوف: من الواضح أن زيلينسكي يسعى يائساً لإقناع المعيلين بأنه محارب مقدام، لذلك يُطلق التهديدات يميناً ويساراً، وهو تصرف غير مسؤول إلى حد كبير.وكان الرئيس الأوكراني، دعا المسؤولين الروس إلى البحث عن ملاجئ ما لم توقف موسكو غزوها لبلاده، بحسب ما أورد موقع «أكسيوس»، أمس (الخميس). وقال للموقع الأمريكي «عليهم أن يعرفوا أماكن الملاجئ.. يحتاجون إليها.. ما لم يوقفوا الحرب. سيحتاجون إليها».ميدانيا، استهدفت القوات الروسية مجمّعاً حكومياً في كييف لأول مرة هذا الشهر.ولفت زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تأمل في الحصول على سلاح أمريكي أقوى للتهديد بشن ضربات في عمق الأراضي الروسية. ونقل «أكسيوس» عن زيلينسكي قوله لترمب أثناء لقائهما في نيويورك هذا الأسبوع «ما نحتاج إليه هو شيء واحد». وأضاف وفق مقتطفات من المقابلة: إذا باتت لدينا أسلحة كهذه بعيدة المدى من الولايات المتحدة، فسنستخدمها.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال الثلاثاء الماضي، إن في وسع كييف «استعادة أراضيها بمساحتها الأصلية وحتى الذهاب أبعد من ذلك» في وجه روسيا، ما يعتبرتغييراً جذرياً بعدما أعلن طوال أشهر أن أوكرانيا ينبغي أن تفكر في التخلي عن أراضٍ.وردت موسكو بالتأكيد على أنه لن يكون في وسع كييف استعادة أراضٍ من الجيش الروسي الذي سيواصل تقدّمه. ونوه الناطق باسم الكرملين بالاستقرار الاقتصادي في روسيا، لافتا إلى وجود توتّرات ومشاكل في قطاعات مختلفة.