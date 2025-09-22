قطر ترحب باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين

رحبت دولة قطر بإعلان بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، وعدّت هذه الاعترافات انتصاراً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيانها، أن هذه الاعترافات تنسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و«إعلان نيويورك» بشأن تنفيذ حل الدولتين، وتسهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.

وجددت دعوة دولة قطر لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تعكس الالتزام بالقانون الدولي.

كما أكدت وزارة الخارجية موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.