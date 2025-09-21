تعويل على أمريكا

ندافع عن أنفسنا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الأحد)، أن بوتين، مازال مهتماً ومنفتحاً على تسوية الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات، ويعول على استمرار العمل والتعاون مع الولايات المتحدة في هذا المسار، موضحاً أن بوتين شأنه شأن ترمب وذلك بعد أكد الرئيس الأمريكي أنه يشعر بخيبة أمل.وقال بيسكوف للصحفيين: «ما زال يبدي اهتمامه وانفتاحه لدفع الملف الأوكراني نحو مسار التسوية السلمية» في إشارة إلى ترمب، مضيفاً: «نحن نعوّل على أن تبذل الولايات المتحدة، وعلى رأسها ترمب شخصياً، جهوداً للمساهمة في هذا الأمر، وبعدها سنرى ما ستؤول إليه النتائج».ورجح المتحدث باسم الكرملين أن تكون بريطانيا قد أطلعت الرئيس الأمريكي على خططها بمواصلة الضغط على روسيا والمضي قدماً في تشديد العقوبات، مشيراً إلى أن هذه التدابير «لا تساهم في (التوصل إلى) التسوية».بالمقابل، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة أن تشعر روسيا بعواقب أفعالها، داعياً لاتخاذ رد فعل مضاد كافٍ لإجبارها على السعي للسلام. وكتب زيلينسكي على حسابه في «إكس»: «في الوقت الحالي ندافع عن أنفسنا ضد الهجمات الروسية يومياً تقريباً، مستعرضاً تقريراً عن الخسائر في الجبهات».وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن التقنيات تُساعد روسيا على إنتاج أسلحة على نطاق واسع، وزعم أن عدم كبح روسيا سيؤدي إلى تهديد أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقال زيلينسكي: «يجب أن نقطع جميع طرق الإمداد الممكنة ووسائل التهرب من العقوبات، وأن نضغط على الدول والشركات التي تُساعدها»، مضيفاً: نعوّل على أن تكون حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التاسعة عشرة مؤلمةً حقاً، وعلى الولايات المتحدة أن تنضم إلى الأوروبيين.