قلل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم (السبت)، من أهمية العقوبات الغربية «سناب باك» على بلاده، مؤكداً أنهم لا يستطيعون أيقاف طهران وتوعد بعدم الإستسلام لهم.
ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن بزشكيان قوله خلال مراسم تكريم حاملي ميداليات الأولمبيادات العلمية العالمية: «الغرب لا يستطيع أن يوقفنا، لقد ضربوا نطنز لكنهم غافلون عن أن الأيدي والبشر هم من يبني نطنز وما هو أهم من نطنز، وسيستمرون في بنائه»، مضيفاً: «الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي».
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، قد هدد في وقت سابق اليوم، بتعليق التفاهم المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة بشكل كامل إذا فعّل مجلس الأمن الدولي العقوبات على بلاده.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر، أمس (الجمعة)، عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم، وذلك عقب فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة، في تبني مشروع قرار يهدف لمنع تفعيل آلية الزناد (سناب باك) لإعادة العقوبات على إيران التي رفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
ومن المتوقع أن تدخل العقوبات الاقتصادية التي فُرضت لأول مرة بين 2006 و2010 حيز التنفيذ مرة أخرى في 28 سبتمبر الجاري، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع طهران.
لن ننحنيوشدد بالقول: «يكفي الإيمان بقدرتنا على تجاوز العقبات، وأن من ينوي السوء في هذه البلاد لا يستطيع عرقلة طريقنا ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال عرقلة من يمتلك العزيمة والإرادة والقدرة على التقدم، لن نستسلم أبداً للتجاوزات ولن ننحني، لأننا نملك القدرة والقوة على التغيير».
لدينا ردود مناسبةونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن آبادي قوله: «هناك فرصة لمنع عودة العقوبات حتى أسبوع واحد، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء دبلوماسي محدّد وعادت العقوبات، فإن تعليق تنفيذ التفاهم مع الوكالة أمر منطقي وبديهي تماماً»، موضحاً أن إيران ستتصرف بيقظة تامة ضد الأعمال العدائية، وأن لديها ردوداً مناسبة على أجندتها.
