تداولت وسائل إعلام فرنسية، اليوم (السبت)، معلومات تضمنت وثيقة دعائية نشرها تنظيم داعش الإرهابي، يدعو فيها الشباب المسلمين في فرنسا إلى «قتل» المسيحيين واليهود «بكل الوسائل».ودعا تنظيم داعش إلى ارتكاب هجمات إرهابية فردية في فرنسا في الأماكن المأهولة رداً، حسب زعمهم، على الحرب في غزة.وقد تداول الإعلام الفرنسي هذا الخبر مؤكداً ضرورة الحيطة والحذر، وأخذ دعوة «داعش» على محمل الجد، خصوصاً أن الرئيس الفرنسي صرّح بأن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية، رغم ارتفاع بعض الأصوات المعزولة التي دعت الرئيس الفرنسي للتراجع عن قراره في ظل وجود أسرى لم يطلق سراحهم بعد.فرنسا رفعت من وتيرة الحذر والحيطة، وقد فعّلت منذ سنوات عملية مكافحة الإرهاب.