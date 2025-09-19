احتجاز مدة 8 أشهر

اعتقال 4 أفراد

أفرجت طالبان، اليوم (الجمعة)، عن زوجين بريطانيين كانا محتجزين في أفغانستان منذ مطلع فبراير الماضي. وبحسب وزارة الخارجية القطرية، فإن المحتجزين بيتر رينولد وزوجته باربي رينولد وصلا الدوحة، وسيغادران إلى لندن في وقت لاحق.وأعرب وزير الدولة بالخارجية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي عن تقدير دولة قطر للتعاون المثمر الذي أبدته كل من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية والمملكة المتحدة، فيما ذكرت مصادر إعلامية غربية أن قطر تفاوضت على مدى عدّة أشهر مع السلطات الأفغانية، وبتعاون وثيق مع الحكومة البريطانية.ونقلت عن مصادر قولها: «طوال فترة احتجازهما، التي استمرت 8 أشهر وكانت في معظم الأحيان داخل حبس انفرادي، قدمت لهما السفارة القطرية في كابل دعما أساسيا تضمن إمكانية العرض على طبيب والحصول على أدوية والتواصل المنتظم مع عائلتيهما».من جهتها، قالت الخارجية البريطانية إنها تشعر بالارتياح لسماع أن بيتر وباربي رينولدز لم يعودا محتجزين بأفغانستان، فيما قالت الحكومة الأفغانية إن الإفراج عن الزوجين البريطانيين تم بعد استكمال الإجراءات القضائية في أفغانستان.واعتقلت الداخلية الأفغانية باربي وبيتر رينولدز في الأول من فبراير، وأعربت عائلتا الزوجين عن قلقهما البالغ إزاء صحتهما وقدرتهما على النجاة من الحجز.وكان متحدث باسم الداخلية الأفغانية قد أعلن أن السلطات الأفغانية اعتقلت 4 أفراد، هم بريطانيان، وأمريكية من أصل صيني، ومترجم فوري بصحبتهم، مبينا أن البريطانييْن كانا يعملان لدى منظمة غير حكومية بولاية باميان (وسط البلاد)، وأنه ألقي القبض عليهما بعد استخدامهما طائرة دون إبلاغ السلطات المحلية.في حين، ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الزوجين كانا يديران مشاريع في مدارس بأفغانستان لمدة 18 عاما، وقررا البقاء هناك حتى بعد اعتلاء طالبان سدة السلطة في البلاد.