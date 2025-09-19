«جافلين» يعزز درع بولندا.. أمريكا تبيع 2500 صاروخ تحسباً للدب الروسي

في خطوة تعزز التحالف الناتوي أمام التوترات الجيوسياسية المتزايدة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على بيع 2506 صواريخ «جافلين» مضاد للدبابات من طراز FGM-148F، و253 وحدة إطلاق خفيفة، لبولندا بقيمة تقدر بنحو 780 مليون دولار.

جاء الإعلان الرسمي يوم الخميس، من وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، التي وصفت الصفقة بأنها «ستعزز قدرة بولندا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتحمي أراضيها السيادية، وتلبي متطلبات الناتو».

وتشمل الصفقة، المقدمة عبر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، معدات دعم لوجستية، قطع غيار، تدريبات، ومساعدة فنية، مع الشركتين الأمريكيتين RTX ولوكهيد مارتن كالمقاولين الرئيسيين.

تعزيز دفاعات بولندا

ووفقاً لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، سيساعد ذلك في ترقية وحدات الإطلاق الحالية وتوسيع مخزون الدفاع لبولندا، التي أصبحت خط الدفاع الأول للناتو في شرق أوروبا، وأكدت الوكالة أن الصفقة «لن تؤثر سلباً على أمن الولايات المتحدة أو حلفائها».

وبدأت بولندا في تعزيز ترسانتها من «جافلين» منذ عام 2021، حيث تم تسليم الدفعة الأولى في الربيع، ومن المتوقع إكمالها بحلول نهاية 2026، وحالياً، تعتمد وحدات الدفاع الترابي البولندية، بما في ذلك قوات الاحتياط، على هذه الصواريخ الفعالة في مواجهة الدبابات الثقيلة، خصوصاً في ظل التهديدات الروسية المتزايدة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميز اليوم، عن اتفاق تعاون مع كييف لتدريب الجنود البولنديين على الدفاع ضد الطائرات المسيرة، ما يعكس التنسيق الوثيق بين وارسو وأوكرانيا.

ما هي صواريخ جافلين

وتعتبر صواريخ «جافلين»، التي طُوِّرَتْ في التسعينيات من قبل لوكهيد مارتن ورايثيون، هي أحد أبرز الأسلحة المضادة للدبابات في العالم، حيث تعتمد تقنية «إطلاق ونسيان» التي تسمح للصاروخ بتوجيه نفسه تلقائياً نحو الهدف بمدى يصل إلى 2.5 كيلومتر، مع قدرة على اختراق الدروع الثقيلة.

وأثبتت الصواريخ فعاليتها في الحرب الأوكرانية منذ 2022، حيث أرسلت الولايات المتحدة آلاف الصواريخ لمساعدة كييف في صد الجيش الروسي، ما أدى إلى تدمير مئات الدبابات الروسية، أما بولندا، العضو في الناتو منذ 1999، فقد شهدت زيادة هائلة في الإنفاق العسكري منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث رفعت ميزانيتها إلى أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة الحد الأدنى للحلف (2%).

مخاوف واسعة في الناتو

ويأتي هذا التحرك وسط مخاوف من توسع التهديد الروسي، خصوصاً مع التصريحات المتكررة من موسكو حول «التهديدات الناتوية» والتمارين العسكرية الروسية البيلاروسية قرب الحدود البولندية، وحتى الآن، حصلت بولندا على نحو 680 صاروخ جافلين سابقاً، بالإضافة إلى 60 وحدة إطلاق CLU و50 LwCLU، ما يجعل هذه الصفقة الجديدة امتداداً طبيعياً لجهود التعزيز.

من الناحية الدولية، يُرى هذا القرار كجزء من استراتيجية الولايات المتحدة لدعم شرق أوروبا، حيث أقرت صفقات أسلحة أخرى لبولندا تشمل طائرات F-35 ودبابات أبرامز، ومع ذلك، يثير التصعيد مخاوف من سباق تسلح جديد في المنطقة، خصوصاً مع الانتخابات الأمريكية القادمة التي قد تؤثر على السياسة الخارجية.