صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، لصالح السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم (الخميس)، ومؤتمر حل الدولتين (الإثنين)، وذلك بعد أيام من إعلان واشنطن عدم منحه والوفد المرافق له تأشيرة دخول إلى نيويورك. وحصل القرار على تأييد 145 صوتا مقابل خمسة معارضين، بينما امتنعت ست دول عن التصويت.وينص مشروع القرار على السماح للرئيس الفلسطيني بتقديم بيان مسجل مسبقا، يتم عرضه في القاعة الرئيسية خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، كما ينص المشروع على السماح لدولة فلسطين بتقديم بيانات عبر الاتصال المرئي أو مسجلة مسبقا، خلال مؤتمر حل الدولتين.وأشار مشروع القرار إلى إمكانية مشاركة فلسطين في الاجتماعات الأخرى للأمم المتحدة من خلال نفس الآلية، معربا عن أسفه لقرار السلطات الأمريكية رفض منح تأشيرات وإلغاء أخرى للوفد الفلسطيني، بقيادة الرئيس محمود عباس، وهو ما حال دون مشاركتهم شخصيا في هذه الدورة.ويسري مفعول هذا القرار، الذي اعتمد من قبل الجمعية العامة، لعام واحد فقط، خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة، على ألا يشكل سابقة يتم تقليدها مستقبلا.يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشترط الحضور الشخصي للقادة خلال إلقاء كلماتهم، لكنها خلال عام 2020 استثنت القرار بسبب جائحة فايروس كورونا.