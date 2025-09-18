العلاقة البريطانية-الأمريكية

وضع معقد

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم (الخميس)، أن بلاده تعمل مع واشنطن لإنهاء الكارثة الإنسانية في الشرق الأوسط وإدخال المساعدات وتحرير الأسرى، موضحاً في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يزور بريطانيا، أن لندن وواشنطن تعملان معاً لجمع إسرائيل والمنطقة على خطة شاملة من شأنها تحقيق السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين.وأوضح ستارمر أن بلاده تعمل مع واشنطن على الحاجة إلى تحقيق السلام لأن الوضع في غزة غير مقبول، مشدداً بالقول: «يجب إدخال المساعدات إلى غزة بسرعة»، مضيفاً: الاعتراف بدولة فلسطينية جزء من حزمة نأمل أن تنقلنا من الوضع المريع الذي نراه اليوم إلى حل الدولتين.وأكد رئيس الوزراء البريطاني قوة العلاقة البريطانية-الأمريكية، لافتاً إلى أن الأمن أساس العلاقة البريطانية-الأمريكية. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني مناقشته مع ترمب سبل زيادة الدعم الدفاعي لأوكرانيا.بدوره، اتهم الرئيس الأمريكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بخذلانه، قائلاً: «حللنا 7 حروب لم يكن من الممكن حلها ولا التفاوض حولها، كنت أظن أن حرب أوكرانيا كانت ستكون الأسهل من بين الحروب التي حللتها بسبب علاقتي مع بوتين، ولكنه خذلني».وأشار إلى أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لحل النزاع في غزة وأوكرانيا، لافتاً إلى أن إنهاء الحروب مهمة صعبة. ولفت إلى أن الوضع في غزة من القضايا القليلة التي يختلف فيها مع ستارمر، مطالباً بإطلاق سراح الأسرى ووقف القتال في غزة فوراً.وشدد ترمب بالقول: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب، لافتاً إلى أن العلاقة الأمريكية-البريطانية لا مثيل لها في العالم.وأضاف: أريد نهاية الحرب وإطلاق سراح الأسرى، وأعتقد أن الأمور ستكون جيدة، لقد كانت فترة قاسية، الأمر مستمر منذ وقت طويل، هذا لم يحدث خلال السنة أو العامين الأخيرين، هذا مستمر منذ عقود، ولكن يجب أن ينتهي الأمر، يجب أن نستعيد المحتجزين، ونريد أن يتوقف القتال، وهو سيتوقف.واجتمع ستارمر مع ترمب في محادثات تركز على الشؤون العالمية بدلاً من القضايا السياسية الداخلية، وذلك في ثاني زيارة للبلاد، والتي تعد أمراً غير مسبوق لرئيس أمريكي.