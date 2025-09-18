في جريمة جديدة هزت اليمن بأكمله وأثارت غضباً واسعاً، اليوم (الخميس)، اغتال مسلحون مجهولون، مديرة صندوق النظافة والتحسين في محافظة تعز افتهان المشهري.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص على المشهري أثناء مرورها في سيارتها بمنطقة جولة سنان، وسط المدينة ولاذوا بالفرار على متن سيارة كانت قريبة من الموقع، مؤكدين أن المسلحين أطلقوا أكثر من 30 رصاصة على المرأة التي كانت تعمل جاهدة وبإمكانات بسيطة لتحسين مظهر المدينة وجودة الخدمات، وعرفت بحضورها اللافت في الفعاليات وعملها الدؤوب من أجل خدمة المواطنيين.

وأوضحت المصادر أنه يجري تتبع المتورطين في الجريمة، وأطلقت حملة أمنية لجمع الأدلة والتحقيق في الحادثة التي أودت بحياة المشهري والتحري عن أسباب ودوافع الجريمة.

وندد مختلف الشخصيات والناشطين اليمنيين بالجريمة التي طالت امرأة تقوم بنشاط إنساني في خدمة المجتمع والعمل على تطهير المدينة من الأوبئة والأمراض، واصفين الجريمة بـ«البشعة» و«الصادمة»، كونها تطال أول امرأة مسؤولة في اليمن.