حذّر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم (الإثنين)، من خطورة حماية حلف شمال الأطلسي «الناتو» للمجال الجوي الأوكراني، واصفاً ذلك بمثابة إعلان حرب.

وأكد ميدفيديف أن تنفيذ الفكرة الاستفزازية لكييف وغيرها بإقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، والسماح لدول الناتو بإسقاط مسيّراتنا، يعني شيئاً واحداً فقط، وهو حرب الناتو مع روسيا.

1,200 ضحية

في غضون ذلك، كشفت منظمات غير حكومية، اليوم (الإثنين)، مقتل وإصابة أكثر من 1,200 مدني أوكراني في قصف بالذخائر العنقودية أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، متوقعة أن يكون العدد الفعلي للضحايا أعلى بكثير.

وحذّر مرصد الذخائر العنقودية في تقريره السنوي من خطورة هذه الأسلحة، معرباً عن خيبة أمله من «الانتكاسات المثيرة للقلق» في الجهود العالمية للقضاء على هذه الأسلحة.

وأشار إلى أنّ الجيش الروسي استخدمها «بشكل مكثّف» منذ اليوم الأول للحرب، مبيناً أن الجيش الأوكراني اعتمد الذخائر العنقودية أيضاً، بينما تتهمه روسيا باستخدامها على أراضيها.

ولفت التقرير إلى أن أوكرانيا سجلت عام 2024، سقوط 193 ضحية من إجمالي 314 ضحية مسجّلة في العالم، موضحاً أن نحو 40 هجوماً وقع بذخائر عنقودية على الأراضي الأوكرانية لم يتم إعلان تسجيل خسائر بشرية جراءها.