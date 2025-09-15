ضبط أسلحة في درعا

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم (الإثنين)، عن ضبط كمية من الأسلحة كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع، موضحة أن العملية جرت في ريف دمشق.وأوضحت الوزارة في بيان، أنه في إطار جهود مكافحة تهريب السلاح وحصره بيد الدولة تمكنت وزارتا الدفاع والداخلية من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، الثقيلة والخفيفة، إلى جانب ذخائر مختلفة الأنواع، كانت معدة للتهريب خارج البلاد، ما يشكل تهديدا للأمن والاستقرار بالمنطقة.وكان التلفزيون السوري قد ذكر أن الأمن الداخلي في ريف درعا الغربي تمكن من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال عملية استهدفت أشخاصاً متورطين بسرقة ثكنات عسكرية إبان سقوط نظام الأسد.وذكرت وزارة الداخلية أن مديرية الأمن في منطقة نوى تلقت بلاغاً من الأهالي بوجود أسلحة داخل أحد المنازل في المنطقة، وجرت مداهمة المكان وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، مشيراً إلى أن التحقيقات بيّنت أن هذه الأسلحة مسروقة من ثكنات عسكرية خلال فترة سقوط نظام الأسد، وكانت معدة لـ«التجارة غير المشروعة».وأفادت قيادة الأمن في محافظة درعا أنها تواصل جهودها في ملاحقة مصادر السلاح غير القانوني.