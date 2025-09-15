عرقلة التسوية

كراهية بين رئيسين

نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم (الإثنين)، وجود أي تقدم بشأن عقد قمة تجمع روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي أكد فيها أن القمة ستقعد قريباً.وقال بيسكوف: «لا يوجد تقدم حتى الآن»، متهماً كييف بعدم إظهار مرونة أو استعداد لبدء مفاوضات جادة بشأن التسوية، بل هناك توقف واضح في هذه العملية.وحول ما إذا كانت عملية التفاوض قد توقفت، قال بيسكوف: «لقد قلنا بالفعل إن هناك توقفاً، وهذا التوقف واضح»، موضحاً أن موسكو لا تزال مستعدة للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا، لكن كييف تعمل بشكل متعمد لإبطاء هذه العملية.ولفت إلى أنه لا تزال روسيا مهتمة ومستعدة لتسوية الأزمة الأوكرانية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، لكن كييف تبطئ بشكل متعمد هذه العملية، محذراً الدول الغربية من المحاولات للاستيلاء على الأصول الروسية والتي قال أنها لن تمر دون ردع.ولفت إلى أن موسكو ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة إذا جرى الاستيلاء على أصول بلادها، موضحاً أن مثل هذه الخطوات ستقوض الثقة في النظام المالي الغربي، وستدفع روسيا إلى اتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن حقوق القانونية في الملكية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال إنه يود إيقاف الحرب في أوكرانيا، لكن الأمر يبدو صعباً.ولفت ترمب إلى أن الكراهية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يمكن تصورها، مبيناً أن بوتين وزيلينسكي لا يريدان التحدث إلى بعضهما البعض.