عشرات القتلى

قصف برج

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم (السبت)، نداء استغاثة لتعزيز للتدخل فوراً لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في مستشفيات القطاع، موضحة أن بنوك الدعم في غزة بوضع حرج مما يهدد قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وزيادة أعداد المصابين.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 64,803 قتيل، 164,264 جريحاً، مؤكدة وفاة 7 فلسطينيين، بينهم طفلان، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ نتيجة التجويع وسوء التغذية بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 420 قتيلاً منذ بداية الحرب، بينهم 145 طفلاً.وأكدت مصادر طبية فلسطينية مقتل 23 شخصاً وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على عدد من الأحياء، مبينة أن القصف الإسرائيلي استهدف مخيم البريج وبرج النور في حي تل الهوا جنوب غربي القطاع الذي أصدر جيش الاحتلال أوامر بإخلائه قبل أقل من ساعة من القصف، فيما قالت مصادر أخرى إن عدد القتلى تجاوز 70 شخصاً وعشرات المصابين بينهم 56 في مدينة غزة وحدها.وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف أيضاً منطقة النفق شمال شرقي المدينة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما استهدف القصف مبنى سكنياً في منطقة المخابرات شمال غربي غزة، مبينة أن هناك غارة جوية استهدفت مراكز تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب المدينة.وأشار شهود عيان إلى أن أكثر من 18 غارة إسرائيلية استهدفت منازل سكنية وأبراجاً تؤوي نازحين، إضافة إلى مدارس وخيام مكتظة بالمدنيين في غزة خلال الساعات الماضية.