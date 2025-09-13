طالب وزير خارجية حركة طالبان الأفغانية، أمير خان متقي، اليوم (السبت)، بتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب لقائه المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن آدم بولر والمبعوث الخاص السابق لأفغانستان زلماي خليل زاد.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان، إن اللقاء ناقش قضية المحتجزين في أفغانستان، مبينة أن رئيس الوفد الأمريكي قال إن بلاده تحترم حرية اختيار الشعوب، ولا تسعى إلى فرض أي شيء على الشعب الأفغاني.

وأفرجت طالبان في مارس الماضي، عن المواطن الأمريكي الذي كان محتجزاً في أفغانستان لأكثر من عامين، وذلك عقب محادثات بين المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر ومسؤولين من طالبان في كابل.

واحتجز جليزمان عام 2022 في أثناء زيارته لكابل كسائح، كما أفرجت عن مواطن أمريكي آخر، ويُعتقد أن مواطناً أميركياً ثالثاً يدعى محمود حبيبي ما زال محتجزاً في أفغانستان.

وكانت الولايات المتحدة قد أفرجت في يناير الماضي عن أفغاني أدانته محكمة أمريكية في اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب مقابل المواطنين الأمريكيين.