كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم (الأربعاء)، عن هوية الطائرات المسيرة التي انتهكت المجال الجوي لبلاده، مؤكداً أنها جاءت من بيلاروسيا.وقال توسك في خطاب ألقاه في مجلس النواب (البرلمان): «لأول مرة وصلت بعض هذه الطائرات المسيرة إلى بولندا مباشرة من بيلاروسيا»، وذلك بعد ساعات من إعلان القيادة العسكرية البولندية رصد أجهزة الرادار أكثر من 10 أجسام، مبينة أنه تم إسقاط بعض الطائرات المسيرة التي اخترقت المجال الجوي البولندي مع أوكرانيا.استدعت بولندا القائم بالأعمال الروسي، على خلفية اختراق المسيّرات لمجالها الجوي، بحسب ما أفاد الإعلام الروسي، ويعد هذا الاختراق هو الأول خلال الحرب الأوكرانية.في الوقت ذاته، اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اتهامات الناتو بلا أدلة أو مبررات، موضحاً أن بلاده لم تتلق طلباً من وارسو للتواصل.وكان المتحدث باسم الناتو أليسون هارت قد أكد دخول العديد من المسيّرات المجال الجوي البولندي خلال الليل، وموضحاً أن الدفاعات الجوية البولندية والأطلسية تصدت لها.وأشار إلى أن الأمين العام للحلف مارك روته على تواصل مع القيادة البولندية، والناتو يتشاور مع بولندا بشكل وثيق.من جهتها، أعلنت، روسيا البيضاء، اليوم، إسقاط طائرات مسيرة انحرفت عن مسارها بسبب التشويش الإلكتروني خلال تبادل الضربات بين روسيا وأوكرانيا، موضحة أن مينسك أبلغت بولندا وليتوانيا باقتراب تلك الطائرات المسيرة.وقال رئيس هيئة الأركان العامة لروسيا البيضاء الجنرال بافيل مورافيكو: «خلال تبادل الضربات ليلاً بالطائرات المسيرة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، تتبعت قوات الدفاع الجوي وأنظمة جمهورية روسيا البيضاء باستمرار الطائرات المسيرة التي انحرفت عن مسارها نتيجة تأثير وسائل الحرب الإلكترونية التي يستخدمها الطرفان»، ولم يحدد مورافيكو لمن تعود تلك الطائرات المسيرة، لكنه أكد أن دفاعاته الجوية دمرت الطائرات المسيرة المنحرفة عن مسارفها في أراضي بلاده.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد وصف في وقت سابق اليوم، تحليق المسيّرات الروسية في أجواء بولندا بـ«السابقة الخطيرة» لأوروبا، مؤكداً أن ما لا يقل عن ثماني طائرات مسيرة استهدفت بولندا خلال الهجمات الروسية ليلاً، وأطلقت فيها موسكو نحو 415 طائرة مسيرة إجمالاً وأكثر من 40 صاروخاً في خطوة تصعيدية.