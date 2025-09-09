أعربت الجمهورية اليمنية، عن إدانتها، الاعتداء الإسرائيلي الغادر على العاصمة القطرية الدوحة.

واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان صادر عنها، أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوّض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب على الشعب الفلسطيني، مؤكدة بأن العدوان الإسرائيلي على دولة قطر يضع العراقيل أمام مساعي السلام ويستهدف إعاقة جهود التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وجدد البيان، دعم الجمهورية اليمنية الكامل لدولة قطر الشقيقة في حقها السيادي بالحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها..داعياً المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.