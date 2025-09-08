أكد وزيرا خارجية السعودية ومصر أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة والرياض إزاء القضايا الإقليمية والدولية، دعماً للاستقرار وصوناً للمصالح العربية المشتركة.

الأوضاع في قطاع غزة

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، جرى، اليوم (الإثنين) اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري الدكتور بدر عبدالعاطي. واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأعربا عن رفضهما القاطع للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والجرائم التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى الأعزل والتجويع الممنهج، كما تناولا الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق.

التصعيد في الضفة الغربية

وتناول الوزيران أيضاً التصعيد الإسرائيلى الخطير في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني غير القانوني، وشددا على الرفض القاطع لهذه الممارسات التي تُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.

تطورات السودان

من ناحية أخرى، تناول الوزيران تطورات الأوضاع فى السودان، وأكد الوزير عبدالعاطي دعم مصر مؤسسات الدولة السودانية، وأهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق.