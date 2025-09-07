قال مسؤول أمريكي وأربعة مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيعلن «إعادة تفسير» معاهدة للحد من التسلح يبلغ عمرها 38 عاماً، بحيث يتيح له ذلك بيع طائرات مسيّرة من طراز «ريبر» لدول خارجية. وذكرت «رويترز» أن إعادة تفسير المعاهدة، التي سيقوم بها ترمب، من شأنها إزالة العراقيل التي قد تعترض صفقة أمريكية لبيع أكثر من 100 مُسيّرة طراز MQ-9 للمملكة العربية السعودية.وكانت السعودية قد طلبت تمكينها من شراء مسيّرات «ريبر» خلال الربيع الماضي. وإذا تحقق البيع فسيكون جزءاً من صفقة أُعلنت في مايو الماضي بـ142 مليار دولار. وسيلجأ ترمب إلى اعتبار المسيّرات طائرات، أسوة بمقاتلات اف-16، وليست أنظمة صاروخية كما تنص معاهدة نظام الحد من تكنولوجيا الصواريخ، الذي وقعته 35 دولة في عام 1987. وأشارت «رويترز» إلى أن أكبر الصفقات التي قد تعقب إعادة تفسير المعاهدة المشار إليها ستكون للمملكة العربية السعودية.