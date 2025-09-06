نفى عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز انسحابه من سباق رئاسة البلدية مقابل عروض يُعتقد أنها قُدمت من إدارة الرئيس دونالد ترمب، مهاجماً خصومه. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن آدامز قد يحصل على منصب في إدارة ترمب إذا ما قرر الانسحاب من السباق، الذي يحظى بمتابعة وطنية واسعة.

تمسكه بإعادة انتخابه

ونقل موقع «إكسيوس» الأمريكي عن آدامز قوله: «بعض التقارير ذكرت أنني سأكون في واشنطن الإثنين، هذه التقارير خاطئة، أنا لست كذلك». كما أكد آدامز على حسابه في «إكس» استمراره في حملته لإعادة انتخابه، تاركاً الباب موارباً بشأن مستقبله، مبيناً أنه سيصغي دائماً لأي طلب لخدمة بلاده ولم يتلقَ أي عروض رسمية، وما زال يرشح نفسه لإعادة انتخابه.

ويأتي الجدل بعد أن خطف عضو مجلس نواب نيويورك زهران ممداني الأضواء بفوزه المفاجئ في الانتخابات التمهيدية في يونيو. ممداني، المعروف بكونه اشتراكياً ديمقراطياً شاباً، تصدّر استطلاعات الرأي الأخيرة متفوقاً على آدامز وحاكم نيويورك السابق أندرو كومو، الذي يخوض السباق كمستقل.

ممداني طفل

وهاجم آدامز خصومه، واصفاً ممداني وكومو بأنهما «طفلان مدللان»، موضحاً أنه الوحيد القادر على هزيمة ممداني.

وذكرت صحف أمريكية أن آدامز يجري محادثات بشأن دور محتمل في إدارة ترمب، فيما قالت أخرى إنه التقى بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وعرض عليه منصب سفير في السعودية.

وذكرت صحيفة التايمز أن كورتيس سليوا، المرشح الجمهوري لمنصب العمدة، مطروح هو الآخر لشغل وظيفة في إدارة ترمب، إلا أن سليوا نفى اهتمامه بالانضمام إلى البيت الأبيض.