أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الأربعاء) أنه ليس لدى قادة روسيا، والصين، وكوريا الشمالية أي نية أو فكرة عن نسج أي مؤامرة خلال مشاركتهم في الاحتفالات الرسمية التي أقيمت في الصين، بمناسبة مرور 80 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية، معرباً عن أمله أن يكون منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي اتهم فيه قادة الدول الثلاث بـ«التآمر» على أمريكا من باب الدعابة.وقال أوشاكوف: الكرملين أحيط علماً بالتصريحات التي نشرها ترمب ومن غير الوارد أن تدور في أذهان الزعماء الثلاثة فكرة التآمر على أمريكا أثناء حضورهم احتفالات النصر على الفاشية، معرباً عن أمله ألا يُؤخذ هذا المنشور على محمل الجد، وأن يكون مجرد تندر كما يبدو.وأضاف أوشاكوف: «الجميع يدركون الدور المركزي الذي تلعبه الولايات المتحدة، ودونالد ترمب تحديداً في المشهد الدولي الراهن»، معتبراً أن مثل هذه التصريحات لا تؤثر على طبيعة العلاقات الدولية.وكان ترمب قد كتب على حسابه في عبر «تروث سوشيال»: «أرجو أن تبلغوا أطيب تحياتي لفلاديمير بوتين (الرئيس الروسي)، وكيم جونج أون (زعيم كوريا الشمالية)، بينما تتآمرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية».وقال ترمب: «السؤال المهم الذي يجب الإجابة عليه هو ما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينج سيذكر الدعم الهائل، والتضحيات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للصين، لمساعدتها في نيل حريتها من غزاة أجانب غير ودودين».وأضاف: «لقد لقي العديد من الأمريكيين حتفهم في سعي الصين نحو النصر والمجد، آمل أن يُكرموا وتخلد ذكراهم لشجاعتهم وتضحياتهم، أتمنى للرئيس شي جين بينج والشعب الصيني العظيم يوماً عظيماً ودائماً من الاحتفال».