افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون بتيانجين الصينية

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الإثنين) بتيانجين شمال الصين أشغال قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

ويشارك في هذا الحدث أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، كاو كيم هورن.

وسيترأس الرئيس شي الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى اجتماع ضمن إطار «منظمة شنغهاي للتعاون بلس»، الذي يضم دولًا ومنظمات غير أعضاء، لكن تتمتع بصفة شريك أو مراقب.

وستكون النزاعات الدولية الراهنة، والتوترات في الشرق الأوسط، محورًا رئيسيًا للنقاشات في هذه القمة، إضافة إلى اعتماد العديد من الوثائق التي تهدف لتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية.

ونظمت الصين، التي تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة شنغهاي للتعاون منذ يوليوز 2024، أكثر من 100 حدث تحت شعار «سنة التنمية المستدامة لمنظمة شنغهاي للتعاون».

وتهدف منظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست سنة 2001 لمناقشة قضايا الأمن المشترك، فضلًا عن التعاون السياسي والعسكري بين دولها العشر الأعضاء، وهي الصين، والهند، وروسيا، وبيلاروسيا، وباكستان، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وإيران.