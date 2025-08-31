بعد يوم من إعلان مقتل رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب أحمد غالب الرهوي، و9 وزراء ومسؤولين أمنيين، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي يوم الخميس، كشفت وسائل إعلام يمنية وحقوقيون، اليوم (الأحد)، إطلاق الحوثيين حملات واقتحامات طالت مقرات منظمات دولية ووكالات إغاثية وأممية، واختطاف عدد من موظفيها في صنعاء.وقالت مصادر حقوقية يمنية إن مسلحي الحوثي اقتحموا مقري برنامج الغذاء العالمي واليونيسف التابعين للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، واعتقلوا عدداً من العاملين، موضحة أن نحو 7 موظفين من برنامج الغذاء العالمي و3 آخرين من اليونيسف جرى اقتيادهم من مقر عملهم إلى جهة مجهولة.وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين عرقلوا عمل وأنشطة المنظمتين، ما أثار حالة من القلق والمخاوف في أوساط اليمنيين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء النهب الممنهج لمدخراتهم من قبل الحوثيين، الأمر الذي ينذر بأزمة إنسانية جديدة.ولم تتضح حتى اللحظة أسباب اقتحام المقرات واعتقال الموظفين، كما لم تصدر جماعة الحوثي أو المنظمات الأممية أي تعليق رسمي بشأن ذلك.ودان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات، الحملة المسعورة التي تشنها جماعة الحوثي، ضد موظفي الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، والتي طالت خلال الساعات الماضية مقرات المنظمات الأممية في صنعاء وعدداً من المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.وقال الإرياني في منشورات على حسابه في «إكس»: المعلومات الواردة تفيد بقيام الحوثي باقتحام مقر برنامج الغذاء العالمي في صنعاء، واختطاف اثنين من موظفيه واحتجاز الباقين داخله، إضافة إلى فرض الإقامة الجبرية على موظفين أمميين في منازلهم، واختطاف حراسة منظمة اليونيسف، وشن حملة اختطافات مماثلة بحق موظفين في محافظة الحديدة لم تتضح حصيلتها بعد، مبيناً أن هذه الانتهاكات الجسيمة تأتي في ظل استمرار الحوثي باعتقال العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومكتب المبعوث الأممي، والسفارات الأجنبية، وامتداداً لنهجها القائم على التنكيل بالعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية. وأضاف: حذرنا مراراً وتكراراً من خطورة استمرار عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحوثي، ودعونا إلى نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث البيئة الآمنة والمستقرة لعملها، وضمان استمرار تقديم خدماتها الإنسانية بعيداً عن الضغوط والابتزاز.وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته إزاء هذه الممارسات الإجرامية، والتحرك الفوري لضمان سلامة كافة الموظفين الأمميين، كما دعا الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وباقي دول العالم إلى اتخاذ خطوات عملية لتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية، والعمل على تجفيف منابع تمويلها، بما يضع حداً لانتهاكاتها الممنهجة بحق الشعب اليمني والعاملين في المجال الإنساني.وكان الحوثيون قد اختطفوا، العام الماضي، عدداً من موظفي الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي ومنظمات دولية ومحلية، ولا يزال بعضهم في السجون حتى اليوم، إذ وُجهت لهم اتهامات بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.وفي السياق ذاته، أكد شهود عيان أن جماعة الحوثي تعيش حالة استنفار وانتشار أمني واسع في شوارع صنعاء منذ الساعات الأولى للقصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلاً في حي حدة وسط العاصمة، مشيرين إلى أن الوضع في صنعاء متوتر للغاية.