أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم (الخميس)، أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن هدنة جوية مع أوكرانيا، مدافعاً عن استهداف بلاده لمواقع في كييف بالقول: «أوكرانيا أيضاً تستهدف بنى عسكرية ومدنية في روسيا».

وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقاً على إمكانية التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا بشأن الاستهدافات الجوية: «لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات بشأن هذه المسألة»، موضحاً أن روسيا مهتمة بمواصلة المفاوضات لتحقيق أهدافها السياسية والدبلوماسية في أوكرانيا.

وأضاف: «روسيا تحافظ على مصلحتها في استمرار عملية التفاوض من أجل تحقيق أهدافها من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية»، موضحاً أن أي شيء يحقق السلام تجب مناقشته سراً.

ولقي استهداف روسيا الليلة الماضية لمراكز قيادة وتحكم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما فيها مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف، غضباً كبيراً في أوساط الدول الغربية.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، روسيا في منشور على حسابه في «إكس» باستهداف الدبلوماسيين عمداً، موضحاً أن هذا انتهاك لاتفاقية فيينا.

ودعا سيبيها إلى إدانة دولية للهجوم، معرباً عن تضامنه مع الاتحاد الأوروبي واستعداده لتقديم المساعدة.



من جانبها، قالت المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع مارتا كوس: «أدين بشدة هذه الهجمات الوحشية، التي تعد دليلاً واضحاً على أن روسيا ترفض السلام وتختار الإرهاب».