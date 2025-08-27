فيما اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تستضيف دول الخليج ودول أوروبية عدة وتركيا محادثات سلام مستقبلية مع روسيا، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن الرئيس دونالد ترمب يشعر بخيبة أمل من الحرب الروسية الأوكرانية؛ لأنه يعتقد أن هذه حربه، ولا يرى أن هناك حاجة لمواصلتها ويريد أن يتوقف الموت.

وأوضح ويتكوف خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن التقدم الكبير في تسوية الصراع الأوكراني ناتج عن قمة ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، مبيناً أن الولايات المتحدة تتوقع التوصل لتسوية بشأن أوكرانيا بحلول نهاية العام.

وقال المبعوث الأمريكي: «لدينا فرق فنية تعمل في هذا الإطار، ونأمل أن نكون، بحلول نهاية العام أو ربما قبل ذلك بكثير، قادرين على تحديد ما يتضمنه اتفاق السلام».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في خطابه المسائي المتلفز، أمس، إن محادثات مع ممثلي دول خليجية وأوروبية وتركيا ستُعقد خلال هذا الأسبوع، مضيفاً: من جانبنا، سيتم التحضير لكل شيء على أكمل وجه لإنهاء هذه الحرب.

ودعا زيلينسكي إلى مواصلة الضغط الدولي على موسكو، مشيراً إلى أن «الإشارات الوحيدة التي ترسلها روسيا تفيد بأنها تعتزم مواصلة التهرب من المفاوضات الحقيقية».

ودوت انفجارات عنيفة في مقاطعة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «أوبشيستفونويه»، اليوم (الأربعاء)، مؤكدة تضرر مرافق عدة للبنية التحتية في مقاطعة سومي الأوكرانية جراء الانفجارات، إضافة إلى انقطاع في التيار الكهربائي.

وكتب رئيس الإدارة الإقليمية للمقاطعة أوليغ غريغوروف على «تليغرام»: حدثت أضرار في مرافق البنية التحتية، وخدمات الطوارئ تعمل هناك، مبيناً أن حريقاً اندلع في مؤسسة لقطاع الطاقة في مقاطعة بولتافا الأوكرانية وقُطع التيار الكهربائي عن المنازل جراء الانفجارات..

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 26 مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روستوف وأوريول وبيلغورود وبريانسك وكورسك.