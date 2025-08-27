في إطار النجاحات المستمرة للأمن اليمني وخفر السواحل، كشف مصدر أمني يمني أمس (الثلاثاء) عن ضبط الحملة الأمنية المشتركة في مديرية رأس العارة بمحافظة لحج قارباً يحمل شحنة من الحبوب المخدرة.

وقال المصدر: بعد عملية مراقبة ورصد تلتها مطاردة من قبل قوات أمنية بقيادة قائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري، ضبطت الأجهزة الأمنية قارباً يحمل 150,000 حبة من مخدر الكبتاغون والمهربين وعددهم ثلاثة، موضحاً أن القارب تم ضبطه في عرض البحر قبالة السواحل القريبة من باب المندب، وقد جرى تحريز المضبوطات والمهربين.

وأشار المصدر إلى أن الدائرة القانونية باشرت بفتح محضر تحقيق في عملية التهريب، تمهيداً لنقل الشحنة والمتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) بيقظة قوات الحملة الأمنية المشتركة في سواحل محافظة لحج، التي وصفها بـ«الناجحة والكبيرة»، مؤكداً أنها تحققت بالشراكة مع الأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب وضبط الممنوعات والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار.

وشدد المحرمي على مضاعفة الجهود في مكافحة جريمة التهريب، ومنع مرور المواد الخطرة، وخصوصاً المخدرات والأسلحة التي يسعى الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى وعصابات تجارة المخدرات إلى تهريبها عبر السواحل اليمنية.

وكانت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية قد ضبطت كميات من شحنات المخدرات في السواحل اليمنية وميناء عدن والمنافذ البرية بكميات مرعبة وهائلة، كما ضبطت عدداً من شحنات الأسلحة المهربة، ولقيت هذه اليقظة الأمنية في السواحل اليمنية ترحيباً واهتماماً يمنياً ودولياً كبيرين.