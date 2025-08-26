هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) بحرب اقتصادية مع روسيا إذا لم يتم التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، مؤكداً أنه مستعد لها.

وقال ترمب للصحفيين خلال اجتماع دوري لمجلس الوزراء الرئاسي في البيت الأبيض: «أريد أن ينتهي هذا الصراع في أوكرانيا، ولن تكون هناك حرب عالمية، بل ستكون حرباً اقتصادية، وستكون هذه الحرب الاقتصادية سيئة، ستكون سيئة لروسيا، ولا أريد ذلك»، مشيراً إلى أن «الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس بريئاً ولا يتحرك بشكل واضح نحو السلام».

وأضاف: «رقصة التانغو تتطلب شخصين»، مشدداً على ضرورة أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

بالمقابل، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أنه لا يوجد حتى الآن تنسيق لرفع مستوى وفدي روسيا وأوكرانيا في المفاوضات المحتملة لتسوية النزاع، قائلة: «ننطلق من أنه من الضروري وجود تنسيق مناسب بين الجانبين الروسي والأوكراني. حتى الآن لا يوجد ذلك».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال في وقت سابق اليوم إن موسكو تقترح رفع مستوى الوفود في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، موضحاً أن اقتراح روسيا يتناسب مع الحوار حول التسوية السياسية للنزاع الأوكراني.

وأشار لافروف إلى أنه في الجولة الأخيرة -الثالثة من المفاوضات في إسطنبول- اقترح ممثلو الوفد الروسي إنشاء ثلاث مجموعات عمل للنظر بشكل أكثر تحديداً في بنود جدول الأعمال المتعلقة بالقضايا العسكرية والإنسانية والسياسية، مشيراً إلى أنهم لم يتلقوا أي رد من أوكرانيا حتى الآن.