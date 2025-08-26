أقر الجيش الأوكراني اليوم (الثلاثاء) بدخول القوات الروسية إلى منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا، نافياً ما اعلنته موسكو عن سيطرت قواتها بالكامل على قريتي زابوريزكه ونوفوجورجييفكا.

وقال متحدث باسم «مجموعة قوات دنيبرو العملياتية الاستراتيجية» التابعة للجيش فيكتور بريغوبوف: نعم، لقد دخلوا، والقتال متواصل.

وكان الجيش الروسي قد قال لأول مرة في يوليو الماضي إن قواته تقدمت في تلك المنطقة وسيطرت على بعض البلدات دون إعلان رسمي بالسيطرة عليها بالكامل.

وتحرز القوات الروسية تقدماً تدريجياً في معارك مكلفة للسيطرة على مناطق مدمَّرة بشكل كبير، في شرق وجنوب أوكرانيا، غالباً ما تكون مهجورة تقريباً، ولا تعد دنيبروبيتروفسك واحدة من المناطق الأوكرانية الخمس، دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا وشبه جزيرة القرم - التي أعلنت موسكو ضمها.

بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، على كييف وحلفائها تسريع جهودهم لتحديد ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا، فيما أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، استعداد الدول الغربية لزيادة ضغط العقوبات على روسيا إذا لم يتم عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأشار المستشار الألماني إلى أن ترمب اقترح إجراء مفاوضات ثلاثية في هذه الحالة، أي مفاوضات بينه وبين بوتين وزيلينسكي، وسيشكل ذلك الخطوة المنطقية التالية.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو مستعدة للتفاوض بشأن أوكرانيا وفق أي صيغة من الصيغ إذا كان العمل صادقاً، ولا يهدف إلى جر الولايات المتحدة إلى حملة أوروبا العدوانية.