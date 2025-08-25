دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية، باتجاه حزب واحد هو لبنان.وشدد عون على أن «لبنان الطوائف لا يصنع دولة، بل الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن». وبحسب ما أفاد مكتب الرئاسة، أكد عون خلال لقاء مع عدد من رجال الأعمال، اليوم (الإثنين)، ضرورة الالتفاف تحت راية علم واحد.ونوه بعمل الحكومة التي اتخذت قرارات غير مسبوقة، وقال إن مجلس الوزراء هو منصة لتبادل الآراء واتخاذ القرارات بعد النقاش، وهذا ما يحصل بالفعل، إذ أسفر عن صدور قرارات لم يُسبق أن اتُخذت من قبل.في غضون ذلك، دعا حزب الله وحركة أمل اليوم إلى التظاهر في الشارع بعد غد الأربعاء، رفضا لقرارات الحكومة نزع سلاح الحزب. ووصف «الثنائي الشيعي» في بيانهما «سلاح المقاومة بالشريف الذي يدافع عن الوطن»، داعين إلى رفض الضغوط الخارجية.يذكر أن هذه المرة الأولى التي يدعو فيها حزب الله رسميا إلى التحرك في الشارع رفضاً لقرار الحكومة حصر السلاح، بعدما لجأ مناصروه في وقت سابق إلى مسيرات بالدراجات النارية جابت شوارع في بيروت رفضاً للقرار.وكانت مصادر مطلعة أفادت بأن اجتماعات حزب الله الأخيرة مع موفدي الرئيس جوزيف عون، لم تفضِ إلى نتيجة، وأن الحزب أبلغ رئيس الدولة وقائد الجيش، رودولف هيكل، أن تنفيذ «حصر السلاح» يعني المواجهة. وأفادت بأن حزب الله رفض القبول بتنفيذ حتى «خطوات شكلية» في ملف حصر السلاح.وأقرت الحكومة اللبنانية مطلع شهر أغسطس الجاري حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لهذا الهدف بحلول نهاية الشهر الجاري، على أن ينتهي تسليم السلاح أواخر العام 2025.