توقّع نائب وزير خارجية أوكرانيا، سيرغي كيسليتسا، اليوم (السبت)، أن يكون «مشروع الضمانات الأمنية» المقدّم لأوكرانيا جاهزاً خلال الأسبوع القادم، مؤكداً أن العمل على المسار السياسي قد يبدأ بعد اعتماد الضمانات الأمنية.

وكشف كيسليتسا عن وجود بعض التعقيدات في إعداد المسودة النهائية لحزمة الضمانات الأمنية.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، أن جميع الترتيبات الخاصة بوضع ضمانات أمنية لبلاده ما بعد الحرب ستكون جاهزة في الأيام القادمة، موضحاً في منشور على منصة «إكس»، بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، أن فرقاً من أوكرانيا وأمريكا والشركاء الأوروبيين تعمل حالياً على صياغة هيكل هذه الضمانات.

وقال زيلينسكي: «هناك الآن فرصة حقيقية لإنهاء هذه الحرب، وأوكرانيا مستعدة لخطوات بنّاءة يمكن أن تقرّب السلام الحقيقي»، متهماً روسيا بعدم إبداء أي نية لتحقيق السلام من جانبها.

من جهته، قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف إن هولندا ستبذل كل ما في وسعها لوضع حدّ للحرب، داعياً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وكان الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب قد صرّح عبر التلفزيون المحلي، اليوم، بأنه من غير المرجّح أن يلتقي بوتين مع زيلينسكي قريباً، مشيراً إلى أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدأ ينفد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أوضح للحكومة الأوكرانية ضرورة قبولها باتفاقية هدنة تتم بشكل رئيسي وفقاً لشروط روسيا، وذلك بحسب ما نقلته شبكة «إن بي سي نيوز» عن مصدر في البيت الأبيض.

وقال مصدر آخر للشبكة التلفزيونية إن إدارة ترمب ليست مستعدة للاستسلام في مسألة تسوية النزاع، لكنها مقتنعة بأنه لا يمكن حله بالوسائل العسكرية.

بدوره، قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، جوزيبي كافو دراغون، إن الحلف لا يناقش مسألة إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا لضمان الأمن، ولم يُطرح الموضوع داخل الحلف، بل يُعد مسألة سياسية ترتبط بالمفاوضات مع موسكو.

ولفت إلى أن بعض الدول ناقشت الأمر بشكل منفرد، لكنه لا يزال في مراحله الأولى، مؤكداً أن الحلف يركّز على حماية مواطنيه قبل كل شيء.

وفي السياق ذاته، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفيرة إيطاليا، إيمانويلا داليساندرو، إثر تصريحات أدلى بها نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، ماتيو سالفيني، قال فيها لماكرون: «اذهب أنت إلى هناك إذا أردت، ارتدِ خوذتك وسترتك، واحمل بندقيتك، واذهب إلى أوكرانيا»، بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي.