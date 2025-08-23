توفي 46 شخصاً بسبب سوء التغذية خلال شهرين بولاية جنوب كردفان جنوبي السودان. وكشفت شبكة أطباء السودان، اليوم (السبت)، أن نحو 19 ألف امرأة حامل أو مرضعة بحاجة ماسة إلى التغذية.وأعلنت الشبكة في بيان نشرته على حسابها في فيسبوك أن فريقها رصد وفاة 46 شخصاً في ولاية جنوب كردفان بسبب سوء التغذية خلال شهري يوليو وأغسطس، معظمهم من النساء والأطفال.وأضافت الشبكة الطبية المستقلة أن أكثر من 19 ألف امرأة حامل ومرضعة بحاجة بصورة عاجلة إلى تغذية إضافية.وأكدت أن تجويع المواطنين واستخدام الغذاء كسلاح حرب جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب القوانين الدولية، محذرة من أن الأوضاع الإنسانية تتفاقم بصورة مروعة بمدينتي كادوقلي والدلنج في ولاية جنوب كردفان. ودانت بأشد العبارات استمرار حصار المدنيين وتجويعهم من جانب قوات الدعم السريع، مطالبة بضرورة فك الحصار فوراً وفتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بدخول الغذاء والدواء دون قيود.ودعت الشبكة السلطات المحلية والإقليمية والدولية، ومنظمة الصحة العالمية، وكل الهيئات الإنسانية ذات الصلة، للتدخل الفوري لإنقاذ حياة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال قبل فوات الأوان.يذكر أن ولايات كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب كردفان، تشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وتخوض قوات الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.وتقلصت مساحات سيطرة الدعم السريع بشكل متسارع في مختلف ولايات السودان لصالح قوات الجيش الذي وسّع نطاق انتصاراته لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض.وفي الولايات الـ16 الأخرى لم تعد قوات الدعم السريع تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى 4 من ولايات إقليم دارفور الخمس.