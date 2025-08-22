في تطور لافت، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن جمع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بات مهمة بالغة الصعوبة، رغم أنه التقى كلاً منهما على حدة هذا الشهر سعياً لوضع حد للحرب بين موسكو وكييف.وقال ترمب للصحفيين في واشنطن اليوم (الجمعة): «سنرى إذا كان بوتين وزيلينسكي سيعملان معاً. تعرفون، الأمر يشبه بعض الشيء خلط الزيت بالماء. لا يتفقان كثيراً لأسباب جلية».ورداً على سؤال عما إذا كان اجتماع كهذا سيتطلب حضوره شخصياً، أجاب ترمب: «سنرى».وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأمريكية أن «لا خطة لعقد لقاء»، موضحاً أن بوتين مستعد للقاء زيلينسكي حين يكون جدول أعمال هذه القمة جاهزاً، وجدول الأعمال هذا غير جاهز على الإطلاق.وقال إن روسيا وافقت على التحلي بالمرونة بشأن عدد من النقاط التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. فيما اعتبر الرئيس الأوكراني أن روسيا تفعل كل ما في وسعها لمنع عقد اجتماع بينه وبين الرئيس فلاديمير بوتين، ودعا حلفاء أوكرانيا إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو إذا لم تظهر أي اهتمام بعملية السلام.وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في كييف، قال زيلينسكي اليوم إنهما ناقشا الضمانات الأمنية لأوكرانيا من دول أخرى.وأوضح أن هذه الضمانات يجب أن تكون مشابهة للمادة الخامسة للحلف التي تعتبر الهجوم على أحد أعضاء الأطلسي بمثابة هجوم على الجميع.