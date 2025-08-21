فيما يجري قادة أوروبيون وأمريكيون مشاورات لتحديد ضمانات أمنية لكييف، رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الخميس) أي وجود للقوات الأوروبية في أوكرانيا، مؤكداً أنه سيكون أمراً غير مقبول إطلاقاً.

وفي رده على سؤال صحفي بشأن الضمانات الأمنية التي ستقدم لأوكرانيا قال لافروف: «سيكون ذلك غير مقبول إطلاقاً بالنسبة لروسيا، مبيناً أن هذا الأمر سيكون بمثابة تدخل خارجي في جزء من الأراضي الأوكرانية».

واتهم وزير الخارجية الروسي قادة أوروبا بمحاولة تقويض التقدم الذي جرى إحرازه في القمة الأمريكية - الروسية التي عقدت الأسبوع الماضي في ألاسكا بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا، مبيناً أن حلفاء كييف الأوروبيين يحاولون تحويل التركيز بعيداً عن حل ما تسميه روسيا الأسباب الجذرية للحرب.

وجدد وزير الخارجية الروسي مخاوف بلاده بشأن الطريقة التي تجري بها المناقشات الأوروبية حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا دون مشاركة موسكو، مبيناً أن أي أفكار تبتعد عن تلك التي حددتها روسيا في المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في عام 2022 هي أفكار لا طائل منها.

واتهم لافروف أوكرانيا بعدم الاهتمام بالتوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد، قائلاً: "النظام الأوكراني وممثلوه يعلّقون على الوضع الحالي بشكل محدد جداً، ما يظهر بشكل مباشر أنهم غير مهتمين بتسوية مستدامة وعادلة وطويلة الأمد".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن مراراً استعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن هناك بعض القضايا التي يتعين حلها قبل عقد مثل هذا الاجتماع، مشدداً على أن قضية الشرعية لا بد من حلها قبل أن توقع موسكو على أي وثيقة مع كييف.

يذكر أن بوتين يشكك في شرعية زيلينسكي لتأجيله الانتخابات في أوكرانيا بسبب استمرار الحرب.