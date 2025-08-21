فيما نقل موقع «آكسيوس» الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن المفاوضات تجري بسرية تامة، وهذه أيام قرارات حساسة ومصيرية، كثفت إسرائيل أمس (الأربعاء) من هجماتها على غزة مخلّفة عدداً من القتلى والجرحى.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل تدرس عرض حركة حماس لكنها لا تنوي إرسال فريق تفاوض خلال الأيام القادمة، فيما قال مصدران إسرائيليان للقناة 12 الإسرائيلية إن وزير الشؤون الإستراتيجية ديرمر التقى اليوم مسؤولين قطريين كباراً في باريس، مبيناً أن ديرمر أكد للقطريين أن شرط الصفقة هو إطلاق سراح جميع الأسرى وذلك مناقشة صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أمس بدء المرحلة الأولى من عملية احتلال غزة.

بالمقابل، قال شهود عيان إن هناك عشرات القتلى والجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعاً للمواطنين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما قالت مصادر في مستشفيات غزة إن حصيلة القتلى بنيران الاحتلال ارتفعت إلى 76 شخصاً في مناطق عدة بالقطاع.

وقالت حركة حماس في بيان إن العدوان الإسرائيلي الجديد استهتار بجهود الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مبينة أن إعلان جيش الاحتلال بدء عملية «عربات جدعون 2» إمعان في حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 22 شهراً.

واتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجاهل مقترح الوسطاء، ما يثبت أنه المعطل لأي اتفاق وغير جاد في استعادة أسراه، مطالبة الوسطاء بممارسة أقصى الضغوط على الاحتلال لوقف الإبادة وتجويع الشعب الفلسطيني.